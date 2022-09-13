Россиянам рассказали о праве на выплату за долгий брак Доцент РЭУ Иванова-Швец: россияне имеют право на выплату при «золотой свадьбе»

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В 19 регионах России граждане, отметившие «золотую свадьбу» могут получить от властей денежную выплату для празднования этого события. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ " Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Главное условие — зарегистрированный брак пары должен длиться не менее 50 лет.

Поскольку за выплаты пособий в честь юбилея совместной жизни отвечают региональные власти, то каждый регион решает это вопрос самостоятельно, принимая свои нормы и правила, — отметила Иванова-Швец.

Главное правило — на выплату могут рассчитывать пары, прожившие в официально зарегистрированном браке 50 и более лет. В дальнейшем выплаты им полагаются каждые пять и десять лет.

При этом регионы могут выдвигать дополнительные условия, влияющие, в частности, на сумму выплаты. Например, в Санкт-Петербурге юбилярам начисляют по тысяче рублей за каждый прожитый вместе год и к юбилею они получают ровно 50 тысяч рублей . В то же время в Калужчком области за все 50 лет выплачивают лишь 4,5 тысячи рублей. В ряде регионом юбиляры также получают памятные знаки и медали.

Для получения выплаты супруги должны обратиться в органы социального обеспечения со специальным заявлением.

Ранее сообщалось, что участник спецоперации на Украине 22-летний Андрей Курусь был ранен и лишился части ноги. Он думал, что его возлюбленная Алена бросит его, однако россияне расписались прямо в военном госпитале. Организовать свадьбу им помогло руководство госпиталя имени Вишневского в Москве.