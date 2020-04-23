Россиянам рассказали о мошенничестве при трудоустройстве онлайн

https://static.news.ru/photo/3a034a14-85ed-11ea-b1f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Роскачестве предупредили о частых случаях обмана при трудоустройстве на работу онлайн.

Различных схем обмана фрилансеров масса, большинство из них связаны с неопытностью исполнителя и желанием заказчика не оплачивать сделанную работу, — говорится в сообщении организации, которое приводит ТАСС.

Часто заказчики требуют выполнить пробное задание, пообещав в дальнейшем регулярно оплачивать заказы. Фрилансер тратит на него своё время, однако взамен получает отказ в трудоустройстве.

Бывает и так, что заказчик пообещал исполнителю вознаграждение за труд, но получив работу, перестал выходить на связь, — отмечают специалисты.

Чтобы минимизировать риски, Роскачество рекомендует обеим сторонам заключать договор. В частности, это может быть договор оказания услуг. Эксперты советуют искать работу через фриланс-биржу, где исполнителя и заказчика защищает сервис «Безопасная сделка».

Ранее NEWS.ru писал, что кризис на рынке труда, вызванный эпидемией коронавируса, по итогам 2020 года может оказаться самым тяжёлым со времён Второй мировой войны. Такое пессимистичное предположение содержится в исследовании Международной организации труда (МОТ). Там допустили, что потери рабочих мест могут значительно превысить прогноз в 25 млн.