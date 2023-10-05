Россиянам рассказали, кто из них в группе риска по сахарному диабету Эндокринолог Джатдоева: диабет угрожает полным людям старше 45 лет

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Люди с лишним весом, а также граждане старше 45 лет с малоподвижным образом жизни и отягощенной наследственностью находятся в группе риска по сахарному диабету второго типа, рассказала NEWS.ru эндокринолог Зарема Джатдоева. Она отметила, что россиянам стоит следить за массой тела, не переедать и уделять время физической активности.

Факторы риска по диабету второго типа: лишний вес, возрасте старше 45 лет, но у люди моложе также не застрахованы, малоподвижный образ жизни, отягощенная наследственность, особенно родственники первой линии родства с СД. Поэтому призываем уже в молодом возрасте следить за рационом и массой тела, избегать перееданий и малоподвижного образа жизни, — добавила Джатдоева.

Она подчеркнула, что одной из основных причин диабета является постоянный профицит калорий, а не повышенное употребление сладкого. По ее словам, можно не исключать из меню конфеты, но важно, чтобы они укладывались в суточную норму потребления и не вытесняли другие группы продуктов.

Эндокринолог объяснила, что регулярное переедание приводит к избыточной массе тела, после чего развивается инсулинорезистентность. Последняя приводит к нарушению углеводного обмена и сахарному диабету второго типа. Джатдоева отметила, что сладости как часть рациона имеют большое значение, но не основное.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что сведения о том, что частое употребление чая может предотвратить развитие диабета, выглядят весьма сомнительно. По ее словам, напиток больше повлияет на артериальное давление, поскольку способен повышать тонус сосудов. Если у человека есть артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь, то регулярное употребление чая способно повышать уровень давления, отметила врач.