Россиянам рассказали, кому грозит рак щитовидной железы Эндокринолог Фатеева: рак щитовидки может начаться при радиационном облучении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак щитовидной железы может развиться на фоне лечения других онкологических заболеваний, рассказала NEWS.ru эндокринолог Анастасия Фатеева. Медик добавила: риск развития опухолей в данном органе возрастает при постоянном радиационном облучении человека. По ее словам, данный недуг, например, угрожает рентгенологам.

Значительное радиационное воздействие является одним из двух основных факторов риска рака щитовидной железы. Особенно в области головы, шеи или грудной клетки, часто на фоне лечения другого рака — лимфомы, рака молочной железы. Некоторые люди также подвергаются этому воздействию из-за своей работы, например рентгенологи, — подчеркнула Фатеева.

Собеседница отметила, что злокачественные новообразования возникают на фоне длительно существующей аденомы щитовидной железы, а также при наличии наследственных заболеваний: синдромов Карни и Каудена, при семейном аденоматозном полипозе.

Длительно существующие аденомы, аденоматозы в ткани щитовидки. Наследственные заболевания — синдромы Карни и Каудена, семейный аденоматозный полипоз. Если у близкого члена семьи был рак щитовидки, то риск у его родственников увеличивается, — добавила Фатеева.

Врач-эндокринолог Елена Губкина ранее предупредила, что многие при исключении сахара из рациона неверно подходят к правильному питанию. По словам специалиста, во многих «полезных» продуктах, например, в йогуртах, хлопьях, мюсли и соках, гораздо больше сахара, чем кажется.