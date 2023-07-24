Россиянам рассказали, какие стройматериалы чаще подделывают Эксперт Васильев рассказал, что на рынке часто появляются поддельные дверные замки

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Чаще всего на рынке стройматериалов попадаются подделки дверных замков, труб, цемента, кабелей и радиаторов отопления, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, появление некачественного товара зависит от сезона, а также от продавца.

Чаще всего встречаются подделки среди труб, цемента, кабелей, сантехники и радиаторов отопления, а также в высокий сезон массово продают некачественные смеси и жидкости, качество которых сложно оценить «на глазок». После таких приобретений разочарование наступает, когда стяжка рассыпается, штукатурка плывет и отваливается, а металлические профили ломаются от прикосновения, — рассказал Васильев.

Он добавил, что нередко подделку предлагают купить недобросовестные продавцы и мастера, например, при установке двери, когда навязчиво предлагают приобрести исключительно у них брендовый замок за большую сумма. Обычно замок представляет из себя ненадежный муляж, который сломается через месяц. Такие продавцы или мастера пользуются тем, что покупатель заинтересован без лишних хлопот поставить дверной комплект «под ключ», чтобы не пришлось ехать самостоятельно в магазин.