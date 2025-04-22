Россиянам рассказали, какие штрафы грозят им за борщевик на даче Юрист Адамс: россиян могут оштрафовать на пять тысяч рублей за борщевик на даче

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российских дачников могут оштрафовать на пять тысяч рублей за растущий на участке борщевик, заявил NEWS.ru гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. По словам юриста, за общее нарушение правил содержания земли предусмотрены штрафы от 500 рублей. Он подчеркнул, что особую опасность представляют растения, содержащие наркотические вещества, за которые могут привлечь даже к уголовной ответственности.

Предусмотрена ответственность за зарастание участка сорной растительностью. Штраф за сорняки выше забора составляет до 500 рублей, за борщевик — до пяти тысяч рублей. Однако конкретные размеры штрафов могут отличаться в зависимости от региона, поскольку субъекты РФ вправе устанавливать свои меры административной ответственности по ряду составов, предусмотренных федеральным законодательством. В отношении растений, содержащих наркотические вещества, наказание существенно строже: от административного штрафа до пяти тысяч рублей и ареста до уголовной ответственности при обнаружении крупного количества, — пояснил Адамс.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что при появлении борщевика на дачном участке необходимо срочно принимать меры для его уничтожения. Он подчеркнул, что для этого нужно обязательно использовать защитную одежду и перчатки. По его словам, борьба с борщевиком требует системного подхода и взаимодействия между дачниками и местными властями.