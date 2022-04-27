Россиянам рассказали, как защититься от бродячих собак Ветеринар Цыпленков рассказал, как защититься от бродячих собак

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с NEWS.ru объяснил, как защититься при нападении собак. Он напомнил о том, что собаки боятся угроз смерти, поэтому лучше всего держать в руках палку или камень. Более того, по словам специалиста, ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной и убегать.

Как только вы побежите, она попытается догнать и укусить. Лучше к чему-нибудь прижиматься, стоять и точно не поворачиваться спиной. Нужно сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть. Здесь помогут камень, палка и угрозы поймать животное курткой, — объяснил Цыпленков.

Ветеринар считает, что для защиты людей от агрессивных собак важна работа государственных служб, которые должны заниматься регулировкой бродячих и бездомных животных, а также их отловом и стерилизацией. В частности, после кастрации кабели становятся менее агрессивными, подытожил Цыпленков.

Ранее в Сочи собака загрызла 12-летнюю участницу детского первенства России по шахматам. На турнир она приехала вместе с мамой. Вечером девочка решила прогуляться и покормить бездомную собаку с щенятами на заброшенной стройке. Её тело было найдено спустя час со следами укусов. Соревнования пришлось досрочно остановить.

17 апреля в Башкирии собаки загрызли четырёхлетнего ребёнка. Трагедия произошла в деревне Сафарово Учалинского района. Когда мальчик катался около дома на велосипеде, на него накинулась стая собак. Ребёнок погиб мгновенно. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».