Россиянам рассказали, как защититься от энцефалитных клещей Кардиолог Шехян: от укуса клеща защитит одежда из плотной ткани и длинные носки

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От укуса энцефалитного клеща защитит одежда из плотной ткани, рассказал NEWS.ru доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян. Он отметил, что во время прогулок на природе лучше надеть длинные плотные носки и высокую обувь.

Нужно выбирать закрытую одежду из плотной ткани. На темных или пестрых вещах заметить клеща сложнее — лучше одеться в светлую однотонную одежду. Обувь должна быть высокой, а штанины необходимо заправить в длинные носки, — добавил Шехян.

Ранее главный эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко предупредил, что в апреле начнется сезон клещей. Специалист также уточнил, что активная фаза в жизни членистоногих начинается, когда появляются первые проталины.

Отоларинголог Дарья Харина до этого рассказала, что заползшее в ухо насекомое не может проникнуть в мозг. Тем не менее, по ее словам, ситуация может быть опасной, так как насекомое в ухе способно спровоцировать воспаление и стать причиной диффузного отита. Если в слуховой проход заполз клещ, то велика вероятность, что он присосется к стенке прохода или к барабанной перепонке, а это чревато энцефалитом или боррелиозом.

Кроме того, паразитолог Александр Лукашев рассказал, что гельминт эхинококк, проникший в мозг 12-летнего ребенка из Челябинска и едва не вызвавший паралич и смерть, изначально мог попасть в организм мальчика в результате контакта с животным. По словам специалиста, личинки червя из кишечника через кровь попали в мозг.