Россиянам рассказали, как выбрать качественное постельное бельё Бизнесмен Забелин раскрыл россиянам секрет поиска качественного постельного белья

Фото: pixabay

Первое, на что стоит обратить внимание при поисках качественного постельного белья — состав ткани — нужен 100% хлопок, так как если иметь дело с синтетикой или её «смесью» с хлопком, то гигроскопичность ухудшится, заявил NEWS.ru бизнесмен и руководитель фабрики по производству постельного белья Михаил Забелин. Эксперт добавил, что «на синтетике человек начинает потеть, кроме того, она ещё и электризуется», в отличие от «дышащего» хлопка.

Второе, на что стоит обратить внимание — метод окраски и нанесения принта на ткань. При пигментации краска не проникает в волокна, такое окрашивание не стойкое, бельё быстро тускнеет и оставляет следы на кровати и на теле. При реактивном методе краска проникает в саму структуру и окрашивает волокна, такой рисунок выдержит много стирок и сохранит яркость. Проверяется качество белья нехитрой процедурой: возьмите ватную палочку, смочите её в воде и потрите образец ткани. Если ватная поверхность окрасится в цвет красителя, значит краситель не стойкий и от покупки такого комплекта лучше отказаться, — подчеркнул предприниматель.

Идеальным бельём он назвал сатиновое, «но и другие ткани — такие, как бязь и поплин — пользуются спросом, выбрать есть из чего». Он также призвал изучать упаковку перед покупкой, «а конкретно — плотность белья. Для бязи — это 120 г. на кв.м., для сатина — 135-140 г., для поплина — 115 г.

Конечно, лучше покупать бельё у проверенных производителей, гарантирующих качество. Я уверен, мы сможем закрыть все потребности потребителей, ведь у нас в стране много хороших сильных производителей. Единственная проблема, которая тормозит — это то, что на территории РФ не производят хлопок. В этом вопросе мы зависим от других стран, — подытожил Забелин.

Ранее соучредитель фермы Степан Симаков заявил, что качественная клубника должна обладать насыщенным ароматом, это говорит о том, что ягода не лежала долго, перемещаясь «из далеких краёв». Он также подчеркнул, что цвет клубники должен быть красным, а чашелистник ягоды — не сухим.