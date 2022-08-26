Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии до выхода на нее Эксперт Петровская: для увеличения пенсии нужно подать заявление за месяц до выхода на нее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы пенсия рассчитывалась не автоматически, а с учетом различных документов, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) за месяц до ухода на заслуженный отдых, рассказала ПРАЙМ завкафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская. По ее словам, такая процедура потребуется, только если человек не согласен с автоматическим начислением выплат — в ином случае вопрос с документами решит работодатель.

Как правило, работодатели, у которых есть соглашение с Пенсионным фондом, заблаговременно предоставляют сведения и копии документов сотрудников, которые планируют выход на пенсию, что позволяет ПФР заранее начать проверку пенсионных прав, — пояснила Петровская.

Если человек намерен отказаться от автоматического расчета пенсии, то вместе с заявлением в ПФР необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку, а также другие документы, которые, например, подтверждают наличие нетрудоспособных членов семьи. Это можно сделать как лично, так и в электронной форме, уточнила эксперт.

После подачи заявления его рассмотрят в течение пяти рабочих дней. Уведомление об окончательном решении будущий пенсионер получит через три дня.

Ранее стало известно, что российские пенсионеры за границей смогут получать пенсии в местных банках. Соответствующее постановление, подписанной премьер-министром Михаилом Мишустиным, будет действовать до 31 декабря 2022 года.