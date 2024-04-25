Россиянам рассказали, как сэкономить на куличах «Москва 24»: оптовые закупки ингредиентов помогут сэкономить на куличах

За последние три года набор пасхальных продуктов, куда входят куличи, творожная пасха и яйца, в России подорожал на 35%, сообщает «Москва 24» со ссылкой на аналитиков. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец посоветовал ради экономии на угощениях закупать продукты оптом.

Зубец объяснил, что можно объединиться семьями, с коллегами и друзьями, чтобы купить товары сообща. Таким образом закупка продуктов будет выгодней. Еще один способ сберечь бюджет — отказаться от сахара.

Если мы говорим о масле, то там нет какого-то серьезного роста цен, молочные продукты в нашей стране подорожали, но не критично. А вот сахар заметно подорожал. В этом случае можно либо купить готовый кулич в магазине, либо отказаться от сладкого. Это и для здоровья полезно, — добавил Зубец.

Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев заявил, что в преддверии Пасхи абсолютно точно вырастут цены на яйца и куличи. Также, по его словам, продолжит увеличиваться стоимость на «шашлычный набор» — готовое для жарки мясо, шампуры, мангал, уголь и розжиг.

Эксперт отметил, что рубль за последнее время ослабел и даже в тех регионах, где нет импорта, это повод поднять цены. Кроме того, в России зарплаты растут быстрее инфляции, из-за чего спрос по цене не эластичен, пояснил он.