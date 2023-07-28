Россиянам рассказали, как правильно просить у начальства повышения зарплаты Психолог Алексеева: требуя повышения зарплаты, назовите желаемую сумму и укажите на свои сильные стороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Требуя у руководства новую должность или увеличения зарплаты, не стоит угрожать увольнением в случае отказа и говорить о своей усталости, заявила NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева. По ее словам, с начальством лучше обсудить все, что повышает ценность сотрудника.

Не стоит начинать разговор о повышении с обсуждения своих слабостей: вы не были в отпуске, давно без повышения, устали. Не шантажируйте увольнением. Даже если уговорят остаться, у вас сложится определенная репутация. Знайте свои сильные стороны и используйте их. Составьте список навыков и умений, повышающих вашу ценность как сотрудника, приносящего организации прибыль, — добавила Алексеева.

Эксперт посоветовала проверить актуальность зарплаты, ее соответствие средним показателям на рынке. Следует изучить вакансии и предложения, но не с рабочего компьютера: часто в компаниях отслеживают действия сотрудников на сайтах поиска работы.

Когда просите повышения, четко назовите сумму, которую вы хотите получить к своей зарплате. Этот сложнее, чем кажется, сотрудники часто просят просто повышения или просто прибавку, не называя цифру. Кому-то страшно произнести вслух, кто-то боится отказа. Именно поэтому стоит такие разговоры начинать с козырей — с ваших сильных сторон, с ваших навыков, — отметила Алексеева.

По ее словам, вряд ли к претенденту на повышение на предприятии относятся так плохо, что придется «выгрызать себе прибавку».

Ранее сообщалось, что около 30% россиян подстраиваются под график партнера при выборе времени для отпуска. При этом мужчины и женщины в равной степени руководствуются этим критерием. Согласно данным исследования, 28% респондентов предпочитают ни под кого не подстраиваться, а 20% опрошенных ориентируются на график, который предлагает работодатель.