Россиянам рассказали, как правильно хранить картофель в квартире Технолог Горенкова: картофель в квартире обязательно нужно хранить в темном, прохладном и сухом месте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Картофель в квартире нужно обязательно хранить в темном, прохладном и сухом месте, рассказала NEWS.ru специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова. Она подчеркнула, что плоды лучше не помещать в целлофановые пакеты, удерживающие тепло и влагу.

Храните картофель только в темном, прохладном и сухом место. Не используйте целлофановые пакеты, удерживающие тепло и влагу. Сетка или перфорированный целлофановый пакет вполне подходят, так как обеспечивают беспрепятственное перемещение воздуха и не дают картофелю сохнуть, — отметила Горенкова.

По ее словам, картофель можно хранить в корзинках, картонных коробках, хлопковых или муслиновых мешках, деревянных ящиках. Технологи добавила, что данный продукт не стоит класть в холодильник, так как низкие температуры портят текстуру плодов.

Многие хозяйки держат картофель в холодильнике, но это не лучшее место для хранения. Прохладные помещения отлично подходят для хранения картофеля, но слишком низкие температуры приводят к порче текстуры овощей и их потемнению. Если же картофель приходиться хранить в холодильнике, то перед его приготовлением необходимо дать ему время достигнуть комнатной температуры, — заявила Горенкова.

Ранее технолог Ольга Шнитцер рассказала NEWS.ru, что гречневую крупу, продаваемую в магазине, необходимо выбирать только в прозрачной и герметичной упаковке. Эксперт объяснила, что у покупателя должна быть возможность оценить внешний вид товара и выяснить, есть ли там посторонние примеси или насекомые.

Собеседница подчеркнула, что непропаренная гречка — это гречневая ядрица, имеющая кремовый цвет с желтоватым или зеленоватым оттенком, полезных веществ в ней больше, потому что ее не подвергают термической обработке. По ее словам, такая крупа дороже и срок хранения у нее меньше.