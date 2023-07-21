Картофель в квартире нужно обязательно хранить в темном, прохладном и сухом месте, рассказала NEWS.ru специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова. Она подчеркнула, что плоды лучше не помещать в целлофановые пакеты, удерживающие тепло и влагу.
Храните картофель только в темном, прохладном и сухом место. Не используйте целлофановые пакеты, удерживающие тепло и влагу. Сетка или перфорированный целлофановый пакет вполне подходят, так как обеспечивают беспрепятственное перемещение воздуха и не дают картофелю сохнуть, — отметила Горенкова.
По ее словам, картофель можно хранить в корзинках, картонных коробках, хлопковых или муслиновых мешках, деревянных ящиках. Технологи добавила, что данный продукт не стоит класть в холодильник, так как низкие температуры портят текстуру плодов.
Многие хозяйки держат картофель в холодильнике, но это не лучшее место для хранения. Прохладные помещения отлично подходят для хранения картофеля, но слишком низкие температуры приводят к порче текстуры овощей и их потемнению. Если же картофель приходиться хранить в холодильнике, то перед его приготовлением необходимо дать ему время достигнуть комнатной температуры, — заявила Горенкова.
Ранее технолог Ольга Шнитцер рассказала NEWS.ru, что гречневую крупу, продаваемую в магазине, необходимо выбирать только в прозрачной и герметичной упаковке. Эксперт объяснила, что у покупателя должна быть возможность оценить внешний вид товара и выяснить, есть ли там посторонние примеси или насекомые.
Собеседница подчеркнула, что непропаренная гречка — это гречневая ядрица, имеющая кремовый цвет с желтоватым или зеленоватым оттенком, полезных веществ в ней больше, потому что ее не подвергают термической обработке. По ее словам, такая крупа дороже и срок хранения у нее меньше.