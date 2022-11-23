Россиянам рассказали, как поступить с фальшивой купюрой Банковский специалист Позднышева: фальшивую купюру следует немедленно сдать в полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае обнаружения фальшивой купюры гражданам следует незамедлительно отнести ее в отделение полиции или ближайший банк. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева. При этом она предупредила о необходимости внимательно проверять полученные купюры.

При обнаружении фальшивой банкноты необходимо немедленно обратиться в полицию или в любой банк, — сказала эксперт.

Она также отметила, что подделка будет изъята без компенсации ее стоимости владельцу.

Также эксперт призвала избегать обмена валюты в подозрительных пунктах.

Ранее сообщалось, что свыше 60 млн рублей похитили столичные мошенники у Альфа-банка и ряда некрупных финансовых организаций благодаря устаревшим американским банкоматам NCR. В течение нескольких дней злоумышленники обменивали фальшивки, так называемые «билеты банка приколов», которые распознали валидаторы, на настоящие деньги. Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Также сообщалось, что в Дагестане в ходе спецоперации пресечена деятельность подпольной типографии, где печатались фальшивые деньги. Силовики изъяли готовые поддельные банкноты на крупную сумму и задержали пятерых фальшивомонетчиков. Подпольная типография находилась в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана. Там злоумышленники печатали купюры номиналом пять тысяч рублей, которые дублировали настоящие банкноты на 90–95%. Фальшивки распространялись в нескольких субъектах России.