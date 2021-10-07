Россиянам рассказали, как подготовить машину к холодам

Председатель общероссийского общественного движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин в комментарии для NEWS.ru сообщил, что нужно делать водителям, чтобы подготовить свою машину к наступлению заморозков. Россиянам к холодам следует запастись «незамерзайкой», пройти техосмотр и выполнить ряд других действий.

Надо наготове держать незамерзающую жидкость, в принципе, заливать уже её пора — хуже точно не будет. Если вы давно не были на техосмотре, свозите свою машину на обслуживание, если вы давно не меняли масло, фильтры и прочие расходники — поменяйте, потому что перед зимой это будет не лишним, — рассказал эксперт.

При этом Похмелкин отметил, что если эти действия недавно совершались, повторять их не надо.

Также, если машина помыта, то надо попросить тех, кто это делал, почистить замки на дверях, есть специальная технология, по которой это делается. Это нужно для того, чтобы двери машины не замёрзли за ночь и нормально открывались с утра, — добавил он.

Ранее главред портала «Автоброкер клуб» Виталий Архиреев рассказал NEWS.ru, что при выборе зимней резины следует отдавать предпочтение новым шипованным шинам. Не следует покупать модели китайской резины, которые появились на рынке недавно, поскольку они с трудом поддаются балансировке.