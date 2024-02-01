Офтальмолог назвала идеальную для глаз диагональ монитора компьютера Офтальмолог Семакина: расстояние от глаз до монитора должно быть минимум 40 см

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Россиянам следует придерживаться простых правил работы за компьютером, чтобы не посадить зрение, рассказала NEWS.ru офтальмолог Анна Семакина. Она отметила, что оптимальное расстояние от глаз до монитора составляет 40–75 сантиметров. По ее мнению, идеальный размер монитора ПК — минимум 17 дюймов.

В настройках монитора установите комфортный режим яркости и мерцания. Солнечный или искусственный свет не должны попадать на экран во избежание бликов. Идеальный размер монитора — не менее 17 дюймов. Клавиатуру лучше выбрать светлую, от темной быстрее устают глаза. Расстояние от глаз до монитора должно быть 40–75 см, — добавила Семакина.

Эксперт подчеркнула, что спина во время работы за ПК должна находиться в ровном положении, а рабочее место должно быть хорошо освещено. Медик напомнила: «Если необходимо перепечатать текст из книги или с листов бумаги, установите их рядом с экраном, чтобы минимизировать частые движение головы и глаз, что может привести к перенапряжению».

Врач-офтальмолог Валентина Анисимова ранее рассказала, какие привычки приводят к ухудшению зрения. По ее словам, к их числу относится чтение лежа, а также чтение текстов с экрана монитора. Неправильное ношение очков или контактных линз также может привести к ухудшению зрения.