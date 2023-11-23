Россиянам рассказали, как не набрать лишний вес зимой Диетолог Мещерякова: зимой следует есть больше горячей пищи

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Зимой следует включить в рацион больше горячей пищи, прошедшей термическую обработку, чтобы не набрать лишний вес, посоветовала врач-диетолог Татьяна Мещерякова. В беседе с LIFE.ru специалист уточнила, что особое внимание следует обратить на крем-супы. Они помогут ощутить чувство сытости и обладают высокой питательной ценностью.

Советую придерживаться методики одной тарелки, когда прием пищи равен тому, что на нее поместилось, обычно это не более 300–500 г еды за раз, — отметила врач.

Кроме того, не нужно увлекаться снеками, чипсами и сухариками. Даже сухофрукты и орехи диетолог советует предварительно замочить. В таком случае процесс пищеварения будет проходить легче. Важно избегать переедания. Так, можно перейти на дробное питание небольшими порциями. Мещерякова пояснила, что это поможет выработать привычку не есть лишнего. Также рекомендуется пить теплую воду. Она поможет разогнать метаболизм и активировать организм, уточнила диетолог.

Психолог Малена Мельникова ранее посоветовала зимой оставлять теплый большой халат возле кровати, чтобы легче просыпаться по утрам. По ее словам, пробуждение станет проще из-за менее заметного контраста температур.