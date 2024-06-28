Россиянам рассказали, как не лишиться дома и дачи из-за мошенников Гаврилов: мошенники по телефону убеждают отказаться от недвижимости из-за долгов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники все чаще пытаются убедить россиян в наличии у них, как у владельцев домов и дач, якобы долгов в сотни тысяч рублей, рассказал глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов для NEWS.ru. По его словам, особую активность злоумышленники проявляют в отношении пожилых граждан.

При этом злоумышленники предлагают добровольно отказаться от права собственности на землю из-за вымышленных долгов, якобы возникших вследствие нарушений земельного законодательства, выявленных Госземнадзором, — обратил внимание собеседник издания.

Принцип защиты права собственности закреплен в Конституции, а отказаться от него человек может только добровольно, напомнил Гаврилов. Даже если в отношении недвижимости выявили нарушения земельного законодательства, то собственнику грозит штраф в размере 5–20 тысяч рублей.

Если штраф неоплачен, то дело о взыскании передадут мировому судье, а недвижимость отбирать не будут, — отметил депутат.

Схема распространилась из-за того, что многие люди подали заявление о невозможности госрегистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника. Если слышите по телефону о каких-то нарушениях и ответственности за них — это точно мошенники, предупредил Гаврилов.

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