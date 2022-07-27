Россиянам рассказали, как можно получить компенсацию за переработки Замдиректора «Работы.ру» Ветерков рассказал, в каких случаях можно получить компенсацию за переработки

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Чтобы получить компенсацию за переработки, нужно подписать с работодателем соответствующее соглашение, рассказал «Известиям» замдиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. По его словам, если человек сам решил проявить инициативу и поработать дольше, то претендовать на оплату труда он не сможет. Если же руководитель попросил выполнить дополнительные задания, то нужно подписать документы.

Во-первых, не забывайте дать письменное согласие на сверхурочную работу. Оно послужит главным доказательством ваших переработок в случае конфликтной ситуации. Если после подписания согласия работодатель отказывается от выплат, работник может обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда, министерство труда своего региона, прокуратуру и суд, — заключил Ветерков.

Ветерков добавил, что некоторые случаи привлечения к сверхурочной работе прописаны в Трудовом кодексе России. Например, если это временная деятельность по восстановлению механизмов или сооружений, выход из строя которых может повлечь за собой прекращение труда для многих людей. Или если на работу, которая не допускает больших перерывов, не явился сотрудник – к примеру, на конвейерных предприятиях.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал сокращать рабочую смену для граждан, отмечающих день рождения, он направил соответствующее письмо в адрес главы Минтруда Антона Котякова. Обращаясь к главе ведомства, Матвейчев отметил, что согласно Трудовому кодексу РФ, рабочий день или смена перед праздничным днем короче на час, однако в случае с именинами такое правило не действует.