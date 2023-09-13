Россиянам рассказали, как болезни «учатся» противостоять антибиотикам В ВОЗ предупредили о росте разнообразия антибиотико-резистентных бактерий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно данным исследований, в домашних аптечках более чем 80% российских семей есть антибиотики «на всякий случай», сообщает РИАМО. Между тем, как пишет издание, бесконтрольное применение этих лекарств наносит вред не только самому пациенту, но и всему человечеству: согласно прогнозам ВОЗ, в ближайшие годы разнообразие антибиотико-резистентных бактерий будет только увеличиваться, а болезни, вызываемые ими, могут стать неизлечимыми.

Многие люди принимают антимикробные препараты, не читая инструкцию, и прекращают прием при облегчении симптомов болезни. В результате бактерии, которые остаются в организме после таких неполных мер, мутируют, приобретая способность избежать воздействия антибиотиков, пишет издание.

Эксперты ВОЗ отмечают, что уже сейчас антимикробная резистентность становится причиной смерти более 700 тысяч человек в год, а к 2050 году эта цифра может увеличиться в 15 раз.

Этот процесс начался после открытия пенициллина в 1928 году, и к 1990-м годам устойчивость к этому антибиотику приобрела треть штаммов пневмококка. В результате иногда болезнь не поддается лечению в течение многих месяцев, в то время как врачи пытаются подобрать антибиотик, который сможет победить мутировавшую бактерию.

Таким образом, антибиотики, спасшие за последние 80 лет миллионы жизней, могут превратиться в угрозу человечеству, пишет РИАМО. Если опасные бактерии «научатся» массово противостоять антибиотикам, может возникнуть ситуация, когда большое количество болезней будет просто нечем лечить. Поэтому применение антибиотиков должно проходить исключительно под контролем врача, который определит возбудителя заболевания и подберет необходимое лечение.

Ранее в больнице Белгорода умерла девятилетняя девочка из-за аллергической реакции на антибиотик, введенный через капельницу. Ребенка госпитализировали из-за воспаления почек.