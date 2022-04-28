Россиянам рассказали, как безопасно вымыть окна на высоких этажах Директор клининговой компании Глебовская дала советы при мытье окон на высоких этажах

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При мытье окон на высоких этажах важно, чтобы кто-то находился рядом и обязательно страховал, рассказала NEWS.ru коммерческий директор учебно-производственного центра «Клининг Мастер» Вера Глебовская. По её словам, если у человека боязнь высоты и возникает головокружение, то лучше вызвать стекломойщиков, которые выполнят работу с использованием страховочных поясов.

Для таких случаев есть инструкция по технике безопасности. Здесь много зависит от конструкции окна, высоты человека, работает ли он стоя на окне, подоконнике или стремянке, все ли участки стекла доступны для мойки, есть ли зоны, которые требуют выдвигания мойщика наружу. В ряде случаев лучше не вымыть какой-то фрагмент, чем рисковать жизнью, — сказала Глебовская.

Она добавила, что при мойке окон каждый оценивает свой риск индивидуально.

Если у человека не кружится голова и его никто не отвлекает, он спокойно и безопасно вымоет окна. Если вы чувствуете какой-то риск, что вам неудобно дотянуться до какого-то участка, то лучше пусть он останется грязным, или позовите специалистов. Если вы их позвали и мойка происходит внутри дома, важно, чтобы у них были страховочные пояса и люди выполняли работу в паре. В любом случае жизнь и здоровье важнее недомытого окна, если приходится делать такой выбор, — подытожила Глебовская.

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