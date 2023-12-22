Россиянам рассказали, что делать при изъятии загранпаспорта с опечаткой Эксперт по туризму Мохов: при изъятии загранпаспорта не нужно скандалить

На фоне сообщений об изъятии загранпаспортов на границе из-за опечаток россиянам следует заранее проверять правильность заполненности документов, а если изъятие все же случится, то не нужно скандалить, посоветовал в беседе с Lenta.ru руководитель правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. Он объяснил, что взамен изъятого паспорта оформляется документ с указанием причин изъятия.

Это регламентированная процедура, <...> они обязаны это делать. Соответственно, скандалить или каким-то образом препятствовать этому действию бессмысленно. Если это уже произошло, то придется переоформлять авиабилеты и решать вопрос с возмещением ущерба, — отметил Мохов.

Он добавил, что в последнее время произошло ужесточение паспортного и пограничного контроль, были внесены поправки в закон о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию. Кроме того, был расширен перечень оснований признания паспорта недействительным и определен порядок и регламент изъятия этого документа.

По словам Мохова, сейчас известно о двух случаях изъятия загранпаспортов на границе из-за опечаток, но, возможно, их было больше. Специалист подчеркнул, что паспорта с опечатками следует заменить.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о двух случаях изъятия загранпаспортов у россиян из-за обнаруженных в документе опечаток. По ее словам, в первом случае была допущена ошибка в имени, во втором — в названии города.