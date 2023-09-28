Россиянам рассказали, чего ни в коем случае нельзя делать в Таиланде Тревел-блогер Ансталь: в Таиланде запрещено поворачиваться спиной к Будде

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В Таиланде местное население отличается радушием и дружелюбием, если туристы не нарушают их правила и традиции, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, туристам не следует поворачиваться спиной к статуям Будды и изображениям королевской семьи, за это могут заключить под стражу.

Таиланд – это достаточно специфичная страна, и если турист не будет знать законов, то может сильно за это поплатиться. Например, лучше не поворачиваться спиной к статуям Будды, за это могут заключить под стражу. Также ни в коем случае нельзя мять купюры и буклеты с изображением королевской семьи. В Таиланде очень строго относятся к курению, в общественных местах нельзя курить ни сигареты, ни вейпы, за это предусмотрены очень большие штрафы. И, соответственно, нельзя выкидывать окурки на улицах, – рассказала Ансталь.

Блогер отметила, что туристам стоит быть аккуратными насчет ввоза и вывоза продуктов. Например, нельзя брать с собой в самолет фрукт дуриан.

Если дуриан обнаружат среди вещей, полет могут запретить, и самолет еще несколько дней не будет эксплуатироваться, пока на борту не выветрится весь запах. Фрукт нельзя проносить даже в гостиницу, его лучше съесть сразу после покупки. Нельзя нарушать визовый режим Таиланда, сейчас внезапные проверки могут устроить даже в ресторанах и кафе, – добавила Ансталь.

Ранее премьер-министр Таиланда рассказал, что правительство намерено увеличить срок безвизового пребывания россиян в стране с 30 до 90 дней. По его словам, посещающие Таиланд в зимний период россияне хотели бы оставаться там дольше, но не могут это сделать из-за имеющихся ограничений. Также премьер пообещал облегчить визовый режим и для других стран.