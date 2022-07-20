Россиянам рассказали, чего не стоит делать в случае финансовых трудностей

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В случае серьезной нехватки финансов не стоит отказываться от оплаты коммунальных услуг, так как платить за них придется в любом случае. Как сообщает INFOX.ru, из-за неуплаты будут начисляться пени, которые позже могут перерасти в более серьезные штрафы.

Долги будут суммироваться и дополнительно увеличиваться из-за мелких штрафных начислений. Если вконец запустить оплату к/у, можно банально остаться без света и воды. Или даже без жилья. Можно пропустить платеж, когда точно знаете, что в следующем месяце получите деньги и сможете внести сразу двойной платеж, чтобы долг не увеличивался, — пишет издание.

Также россиянам не стоит полагаться на кредитную карту: небольшую сумму можно потратить до зарплаты при условии, что человек сможет вернуть средства до конца беспроцентного периода. Помимо этого, даже в крайне трудных ситуациях не стоит обращаться в микрозаймовые организации, так как они начинают начислять очень крупные проценты уже после нескольких дней просрочки.

Если нет средств, которые можно откладывать на покупку, и зарплата не позволяет разом ее оплатить, то брать дорогостоящие вещи в кредит тем более не стоит. Во-первых, за счет процентов вы заплатите за вещь больше. Во-вторых, к проблемам с деньгами в целом у вас добавится еще один обязательный платеж, из-за которого придется обделять себя в удовлетворении повседневных нужд, — пишет издание.

Ранее стало известно, что во время кризиса россиянам не стоит экономить на том, что напрямую влияет на здоровье человека, к таким вещам относятся осмотры врача, теплая одежда на зиму, здоровое питание и многие другие вещи. Экономить не стоит также и на собственной внешности, так как это влияет на физическое и эмоциональное состояние людей.