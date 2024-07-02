Россиянам раскрыли законный способ меньше платить за ЖКУ Юрист Русяев: пятидневное отсутствие дома дает право на перерасчет стоимости ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У россиян есть возможность меньше платить за ЖКУ в случае пятидневного отсутствия дома, сообщил юрист Илья Русяев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что это дает право пересчитать плату за водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение. Но, как предупредил юрист, этим можно воспользоваться только при отсутствии индивидуальных приборов учета.

При временном отсутствии жильца более пяти дней подряд возможен перерасчет платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение. Важно отметить, что данная норма применима только при отсутствии индивидуальных приборов учета, — пояснил Русяев.

Юрист отметил, что для получения перерасчета следует предоставить документы, подтверждающие факт отсутствия жильцов. Так, по его словам, подойдут командировочные удостоверения, справки о лечении в стационаре, проездные билеты.

Он подчеркнул, что заявление необходимо подать в управляющую компанию или в ресурсоснабжающую организацию не позднее чем через 30 дней после возвращения. Если в перерасчете было отказано, стоит обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию или подать исковое заявление в суд, порекомендовал эксперт.

Помимо перерасчета существуют и другие способы оптимизации расходов на ЖКУ. Установка индивидуальных приборов учета позволяет платить только за фактически потребленные ресурсы. Граждане с низким уровнем дохода могут претендовать на получение субсидий на оплату ЖКУ, если их расходы превышают установленную долю в совокупном доходе семьи, — добавил юрист.

Эксперт общественного движения «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук ранее рассказал, что под первую за полтора года индексацию тарифов ЖКХ, которая начнется с 1 июля 2024 года, подпадают все виды коммунальных услуг. Однако, по его словам, какие именно услуги подорожают, решает каждый регион.