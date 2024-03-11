Россиянам раскрыли, какие шампуни очень опасны для собак Зоозащитник Рада Русских: шампуни с сульфатами представляют опасность для собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шампуни с сульфатами (SLS и SLES) могут быть опасными для кошек и собак, так как данные компоненты агрессивно воздействуют на шерсть домашних животных, рассказала NEWS.ru блогер и зоозащитник Рада Русских. Она отметила, что подобные вещества могут вызвать у питомцев зуд и перхоть, а шерсть истончится и потеряет блеск раньше времени.

Вода и SLS — в списке первых пяти компонентов, что делает средство больше похожим на «фейри». Этим объясняется низкая цена — часто меньше 300 рублей за литр. SLS имеет свойство накапливаться в тканях и органах, и даже способен изменять белковый состав клеток. Менее агрессивные вещества, полностью заменяющие сульфаты, — это кокоглюкозид, лаурил глюкозид и лаурет сульфосукцинат, — добавила Русских.

Эксперт подчеркнула: небезопасны для животных консерванты и парабены. Последние, заявила Русских, повышают уровень эстрогенов, феноксиэтанол раздражает кожу, легкие и глаза, а формальдегид — известный канцероген.

Нанести вред могут также: диэтаноламин (токсичный аллерген, используется для создания густой пены), диметикон (дает глянцевое сияние, но со временем «забивает» поры кожи), фталаты (их добавляют для устойчивости аромата), парафины и вазелины (минеральные масла, которые получают из нефти, образуют водоотталкивающую пленку, не дают коже насыщаться кислородом), — подытожила Русских.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее предупредил, что подарок в виде щенка требует внимательного подхода, так как собака — это живое существо, а не просто игрушка. Поэтому, по его словам, вместо щенка лучше подарить курсы будущего собаковода или вовлечь человека в процесс выбора питомца.