Россиянам раскрыли, как справиться с загрязнениями при помощи соли и лимона Эксперт Рыжкова: лимон и соль способны справиться с сильными загрязнениями

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Многие загрязнения можно отстирать, если позаботиться о них сразу же после появления, рассказала РИА Новости эксперт производителя экологичных средств Ольга Рыжкова. По ее словам, помочь в этом могут соль и лимон. Первый продукт стоит использовать для жирных пятен, а второй для винных.

Пятна от салатов — это преимущественно жировые загрязнения, для выведения которых нужны следующие условия: повышенная температура воды при стирке, использование сухих средств для стирки, то есть порошка, и более длительное воздействие на пятно. Если такое пятно появилось на ткани в разгар праздника, для более легкого последующего выведения можно воспользоваться старым народным методом — засыпать область пятна солью, — рассказала Рыжкова.

Винные пятна в свою очередь довольно глубоко проникают в волокна ткани. Их необходимо сразу же промыть водой и обработать лимонным соком. По словам эксперта, ни в коем случае нельзя засыпать такие загрязнения содой. При стирке же лучше отдать предпочтение жидким средствам.

Ранее химик Наталья Юрова рассказала, что вещи с пятнами крови, кофе, чая, варенья или джема следует стирать только в холодной воде. Эксперт объяснила, что кипяток провоцирует ряд реакций, в том числе свертывание белков, из-за чего загрязнения въедаются в ткань.