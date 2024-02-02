Россиянам раскрыли, как снизить нагрузку на глаза при работе за компьютером Офтальмолог Семакина: при работе за ПК нужно давать отдых глазам каждые 20 минут

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При работе за компьютером необходимо давать глазам отдыхать каждые 20 минут, отводя взгляд от монитора и смотря вдаль в течение 20 секунд, рассказала NEWS.ru офтальмолог Анна Семакина. Медик подчеркнула, что раз в 45 минут необходимо делать небольшую разминку: достаточно покрутить головой, плечами, размять зону поясницы и походить, чтобы снять венозный застой.

Каждые 20 минут отводите взгляд от монитора и смотрите вдаль 20 секунд. Каждые 45–60 минут вставайте и разминайтесь: достаточно покрутить головой, плечами, размять зону поясницы и походить, чтобы снять венозный застой. Пейте больше воды. Это полезно для всего организма в целом, для суставов, которые находятся в скованном положении, и для глаз, — отметила Семакина.

Врач также посоветовала использовать увлажняющие капли при работе за ПК минимум три раза в день, так как при концентрации внимания на экран глаза моргают в несколько раз реже и быстро высыхают. Семакина добавила, что при необходимости можно носить очки, чтобы избежать перенапряжения глаз.

Врач-офтальмолог Валентина Анисимова ранее рассказала, какие привычки приводят к ухудшению зрения. По ее словам, к их числу относится чтение лежа, а также чтение текстов с экрана монитора. Неправильное ношение очков или контактных линз также может привести к ухудшению зрения.