Россиянам дали совет, как общаться с пожилыми родителями Психотерапевт Гиберт посоветовал быть терпеливыми при общении с пожилыми родителями

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При общении с пожилыми родителями важно быть терпеливыми и не раздражаться, когда те сталкиваются с физическими ограничениями из-за возраста, посоветовал психотерапевт Евгений Гиберт. В беседе с «Вестями Подмосковья» специалист подчеркнул, что нужно оказывать пожилым родственникам помощь, но при этом не лишать их самостоятельности.

Важно принять тот факт, что родители больше не могут делать то, что раньше давалось им легко. <...> Наблюдая за тем, как родители борются с этими трудностями, некоторые раздражаются. Однако лучше набраться терпения и по возможности помогать, не лишая родителей самостоятельности, — пояснил психотерапевт.

Кроме того, с возрастом у людей меняются приоритеты. Постаревшим родителям может хотеться больше времени проводить с близкими. Психотерапевт посоветовал чаще звать их в гости, выходить с ними на прогулки и готовить их любимые блюда. Важно концентрироваться не на проблемах, а на совместном времяпрепровождении. Пожилые также любят говорить о прошлом: это помогает им ощущать связь со своей жизнью. Гиберт порекомендовал поддерживать беседу вопросами и стараться слушать.

Психолог Екатерина Боровец ранее рассказала, что важно учиться осторожно обсуждать острые темы со старшими родственниками. По ее словам, следует принять тот факт, что все люди разные и могут придерживаться различных точек зрения.