Россиянам раскрыли, грозит ли им весной менингит из-за прогулок без шапки Терапевт Чиркова: прогулки без шапки не связаны с заболеваемостью менингитом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Менингит является тяжелым инфекционным заболеванием, риск заражения не связан с прогулками без шапки в прохладную погоду, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что из-за низких температур может возникнуть головная боль, в том числе мигрень.

Это миф. Менингит является тяжелым инфекционным заболеванием. От переохлаждения может появиться головная боль, которая иногда перерастает в мигрень. Из-за холодного воздуха возникает дерматит кожи головы. Наносится вред коже головы и находящимся на ней волосяным луковицам. Из-за этого качественно портятся волосы. Может начаться алопеция, — добавила Чиркова.

Медик подчеркнула: холод подавляет активность иммунитета, поэтому повышается риск заболеть ОРВИ и другими респираторными заболеваниями. Чиркова также заявила, что на морозе можно застудить лицевой и тройничный нерв.

Ранее кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, что ключевыми признаками простуды, которые нехарактерны для аллергии, являются ломота в теле, повышенная температура и сухой кашель. Он отметил, что к простудным симптомам еще можно отнести раздражение слизистой носа и горла. По словам Кутушова, при аллергии выделения не имеют желтого или зеленого цвета.