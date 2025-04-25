Россиянам раскрыли, готовы ли города к электровелосипедам Президент МАКС Митюков заявил, что инфраструктура городов не готова к СИМ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков сообщил 360.ru, что решение проблемы электровелосипедов и электросамокатов заключается в развитии городской инфраструктуры. По его словам, на данный момент она не соответствует требованиям этих средств передвижения.

Митюков подчеркнул необходимость развития велодорожек для снижения аварийности. Он также выразил сомнения по поводу предложения ограничить скорость курьеров на электровелосипедах до 10 км в час, отметив отсутствие обоснования для этой цифры.

Чем больше велодорожек, тем меньше аварийности и проблем. Мы понимаем, что тема сопряжена с работой, требующей существенных затрат. Но реалии таковы, что современная инфраструктура многих городов попросту не готова к СИМ и электровелосипедам, — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что крупнейшие сервисы проката электросамокатов в России «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» с начала сезона выписали пользователям 26 640 штрафов, а также заблокировали 190 тысяч человек. За год количество штрафов выросло в четыре раза.