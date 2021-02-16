Россиянам предсказали дефицит пенсий к 2030 году

https://static.news.ru/photo/b75bd592-e995-11ea-8c87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение десяти лет в России может наступить дефицит средств на выплату пенсий россиянам. У Пенсионного фонда (ПФР) просто не останется денег, потому что число работающих граждан сравняется с количеством пенсионеров.

Об этом в беседе с URA.RU рассказал финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин.

Понятно, что пенсионный возраст подняли. В любом случае продолжительность жизни увеличивается и пенсионеров к 2030 году будет столько, сколько работающих. Иначе говоря, начисления будут падать ещё и потому, что их некому будет делать, — объяснил эксперт.

Скорее всего, к тому моменту более 50% выплат будет делаться из федерального бюджета. А при таком раскладе сами выплаты станут меньше, потому что тогда стоимость пенсионного балла будет определять каждый год правительство.

Другой финансист не согласен с мнением Калугина. Старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Татьяна Омельчук отметила, что пока взносы в ПФР будут делаться, пенсии будут платить в любом случае. Сократиться число работающих граждан действительно может, но коллапса ожидать не стоит.

Как ранее писал NEWS.ru, Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд соцстрахования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут объединить в одну структуру. Такой шаг позволит создать «единое окно» для получения соцподдержки, а государство за счёт оптимизации расходов сэкономит 120 млрд рублей.