Россиянам предрекли рост числа обходящих иммунитет инфекционных осложнений Инфекционист Тимаков предрек распространение обходящих иммунитет инфекционных осложнений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России возможно распространение вторичных инфекций, способных «пробить» иммунную защиту организма, и привести к осложнениям исходных заболеваний, рассказал Lenta.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, ожидается увеличение числа заражений бактериальным менингитом и пневмонией, что связано с низким уровнем вакцинации в стране и изменением иммунитета из-за связанных с COVID-19 факторов.

Будут возникать риски заражения вторичными инфекционными процессами, то есть осложнениями. Это и менингококк, и пневмококк, и другие бактериальные инфекции, которые могут пробивать иммунные барьеры, вызывать осложнения и приводить к госпитализации, — предрек Тимаков.

Врач уточнил, что из-за изоляции во время пандемии и высокой заболеваемости ОРВИ у населения России снизились факторы неспецифической защиты. Эксперт пояснил, что коронавирус частично стирает иммунологическую память и нейтрализует факторы иммунного ответа, при этом ОРВИ также снижает иммунитет, что делает организм доступнее для инфекций вроде менингококка.

Невролог Рустем Гайфутдинов ранее рассказал, что менингитом называют воспаление мозговой оболочки. Симптомами этой болезни являются головная боль, светочувствительность и стандартные признаки инфекции — температура, боль в мышцах и слабость, объяснил эксперт. Он отметил, что вспышки заболеваемости менингитом появляются на регулярной основе.