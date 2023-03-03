Россиянам предложили способ борьбы с шумными соседями Юрист Хаминский предложил бороться с шумными соседями аналогичным методом

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Если в дневное время соседи сильно шумят, обращаться в полицию бесполезно, так как в разрешенные часы уровень громкости никак не регулируется, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. В качестве способов борьбы с шумом он предлагает договариваться с соседями лично, если же это не помогает, отвечать аналогичным способом.

Днем же режим тишины не действует, можно лишь потребовать сделать потише или убрать звук на два часа в обеденное время на случай, если ребенку нужно организовать тихий час. К сожалению, никого не будет волновать уровень громкости динамиков в разрешенные часы, даже если у вас от грохота разрывается голова. Нормативы распространяются только на гигиенические требования к рабочим помещениям, на жилые помещения они не действуют. Так что с соседями придется договариваться или по-хорошему, или отвечать им аналогично, — сказал юрист.

Говоря о шуме в ночное время суток, Хаминский отметил, что в большинстве случаев по прибытии сотрудников полиции соседи выключают громкую музыку. Отсутствие шума не дает возможности составить протокол на шумных жителей дома, подчеркнул он.

Ранее адвокат Лев Тропин в беседе с NEWS.ru заявил, что за конфликт с шумными соседями могут привлечь к ответственности. Эксперт подчеркнул, что при наличии обоснованных опасений за жизнь и здоровье «нарушителя покоя» может быть возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» с реальным тюремным сроком до двух лет.