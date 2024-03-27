«Отбрасываем «тюремные» стрижки и толстовки»: мужчинам назвали тренды весны Стилист Лисовец посоветовал мужчинам перейти на элегантные образы весной-2024

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Этой весной в моде у мужчин будут элегантные образы, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» стилист Влад Лисовец. По его словам, становится популярным образ интеллигента. Эксперт посоветовал отказаться от толстовок с капюшонами и «тюремных» стрижек, заменив их на брюки с пиджаками и слегка отросшие волосы.

У мужчин, в принципе, всё то же самое. Больше прямых брюк, больше пиджаков. Отбрасываем толстовки, капюшоны. Отбрасываем тюремные стрижки с бритыми висками. Чуть-чуть отросшие волосы. Больше элитарности, больше элегантности. То есть внешний вид, напоминающий человека с высшим образованием, — сказал Лисовец.

Женщинам он рекомендовал отказаться от оверсайз-вещей и стиля гранж, выбирая более сексуальные, силуэтные образы. В моде у женщин, по словам стилиста, будет кожа, полупрозрачные ткани, мини-юбки.

Ранее дизайнер Наз Маер заявил, что для того, чтобы не испортить внешний вид, нужно отказаться от любых вещей не по размеру, а также от предметов гардероба из некачественных материалов. Как подчеркнул специалист, сделает фигуру нелепой также одежда, вышедшая из моды.