Россиянам посоветовали носить готические украшения до конца зимы Эксперт по ювелирной моде Ракутина назвала готические украшения зимним трендом

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Модная готика является трендом этой зимы, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина. По ее словам, также выбор стоит делать в пользу графичной анималистики и имитации цепного плетения. В моде будут и шармы, которые не только создают элегантный стиль, но и подчеркивают нужные акценты, отметила эксперт.

В этом осенне-зимнем сезоне мы наблюдаем высокий спрос на графичную анималистику, имитацию цепного плетения и модную готику. Такие украшения подходят как для повседневных образов, так и для торжественных случаев, например для празднования Нового года, — посоветовала Ракутина.

Цветовая гамма украшений при этом может быть любая. Выбирать материал тоже можно исходя из собственных предпочтений. Кроме того, по словам эксперта, можно комбинировать несколько украшений, несмотря на их различия. Подобные тренды прослеживаются и в случае с кольцами. Стилист отметила, что ношение сразу нескольких украшений на одной руке набирает популярность.

Ранее стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рассказала, что модными трендами этой зимы будут оверсайз, стиль «библиотекарь» и «тихая роскошь». По ее словам, следует обратить внимание на приталенные и полуприталенные жакеты и утепленные пальто с гипертрофированными плечами.