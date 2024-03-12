Россиянам пообещали решить проблему старых лифтов Строительный эксперт Моор: Россию ждет масштабная замена устаревших лифтов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в скором времени начнется масштабная замена устаревших лифтов, рассказал в беседе с «360» руководитель Всероссийского центра строительной политики Александр Моор. По его словам, оборудование закупят как у отечественных производителей, так и в дружественных странах.

Правительством принято решение в этом и следующем году выделить беспрецедентно огромные деньги на поэтапную реконструкцию ЖКХ. Туда, конечно же, включается и лифтовое хозяйство, и трубы, и сантехника, и все, что связано с подключением домов, потому что они все безвозвратно устарели, — подчеркнул эксперт.

Он связал состояние лифтового хозяйства с проблемой ветхого жилья, когда органы власти в регионах не всегда вовремя принимают необходимые решения. По словам специалиста, у России есть желание и силы привести эту сферу в порядок.

Моор также рассказал, что поставки новых подъемных механизмов будут осуществляться из различных источников. Так, российские производители в результате западных санкций нарастили мощности и успешно справляются с задачами импортозамещения. Кроме того, необходимое количество лифтов можно импортировать из дружественных стран, например из Китая и Белоруссии.

Ранее гендиректор Российского лифтового объединения Петр Харламов рассказал, что из 550 тысяч лифтов в российских жилых домах и бюджетных учреждениях, без учета торговых и бизнес-центров, сегодня около 100 тысяч имеют почти отработанный срок службы. Согласно техрегламенту Таможенного союза, их нужно заменить к февралю 2025 года — к этому моменту им будет больше 25 лет.