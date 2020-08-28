Россиянам пообещали аномально тёплую погоду

https://static.news.ru/photo/e39dc9a2-ea86-11ea-85c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сентябрь на всей территории России начнётся с тёплой погоды. Средняя температура, вероятнее всего, превысит норму в Москве, на юге европейской части страны и вблизи озера Байкал.

На карте прогноза средней температуры на ближайшую декаду Гидрометцентра вся территория страны окрашена в розовый цвет, обозначающий, что температура будет около и выше нормы.

Превышение нормы на четыре градуса прогнозируется в столичном регионе и на юге европейской части РФ. Аномальное тепло придёт в азиатскую часть страны, а также на юг Восточной Сибири: к западу от Красноярска, на юг Якутии и в район озера Байкал.

Согласно данным синоптиков, средняя температура в Москве в ближайшую декаду составит 16 градусов, на европейской части — 20–24 градуса, на юге Восточной Сибири — около 12 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, средние показатели температур начинают падать уже во второй половине августа и продолжают снижаться в сентябре, поэтому необходимо учитывать, что будет теплее установленной сентябрьской нормы, которая существенно ниже летних норм июля и начала августа, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Вильфанд заявил, что в любой день в период с сентября по начало октября может наступить бабье лето. Однако, по его словам, им является не каждый период тёплой погоды после ненастья.