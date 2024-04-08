Россиянам перечислили продукты, повышающие потенцию Врач Уланкина: жирная рыба и шоколад помогут повысить потенцию

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Некоторые продукты, например, жирная рыба, мясо, апельсины и яйца помогут повысить потенцию, рассказала врач Ольга Уланкина. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что также стоит включить в рацион темный шоколад: он положительно влияет на синтез тестостерона и позитивно отражается на влечении.

Темный шоколад в некоторой степени можно назвать афродизиаком — он не только положительно влияет на синтез тестостерона, но в некоторых случаях позитивно сказывается на влечении, еще одном немаловажном аспекте сексуальной жизни, — пояснила Уланкина.

Поддержать высокий уровень потенции при отсутствии патологий поможет и зелень. Орехи и семечки, особенно тыквенные, положительно скажутся на работе половых желез и мужском здоровье. Морепродукты тем временем усиливают либидо. Врач добавила, что помимо питания необходимо вести активный образ жизни, реже есть жирные, жареные и соленые блюда, следить за весом и избегать стрессов.

Токсиколог Михаил Кутушов ранее рассказал, что сок березы богат минералами, витаминами и другими питательными средствами, которые полезны для мужского здоровья. По его словам, сок повышает у мужчин потенцию и нормализует тестостерон.