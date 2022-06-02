«Без фанатизма»: Россиянам объяснили сколько раз в день надо мыть голову Трихолог Ирина Котова объяснила россиянам сколько раз в день мыть голову

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Врач-трихолог Ирина Котова в разговоре с NEWS.ru объяснила, сколько раз в день нужно мыть голову и какие средства ухода лучше всего для этого подходят. Также эксперт назвала самое опасное последствие черезмерного ухода за кожей головы и как можно этого избежать.

Голову надо мыть так часто, как вам хочется, но есть одно важное правило, как в прочем и во всем, без фанатизма. Все-таки норма, это мытье головы один раз в день. В случае если вы моете голову чаще, чем несколько раз в день, то тут нужно специально подбирать щадящие средства ухода, — заявила Котова.

Также врач посоветовала не увлекаться черезмерным уходом за кожей головы, так как это может вызвать неприятные осложнения.

Понимаете, ведь средства для ухода за головой, это в большинстве своем моющие средства, а они в свою очередь призваны убирать загрязнения. Соответственно у них достаточно агрессивная среда и естественно, что все это высушивает кожу головы и волосы, а на голове, как вы знаете, есть микрофлора, которая обеспечивает нормальное функционирование кожи головы и если ее постоянно смывать, то она элементарно «решит уйти», в следствии чего может развиться даже такое неприятное заболевание, как дерматит, — отметила Котова.

Ранее доктор медицинских наук, трихолог Юлия Галлямова в разговоре с NEWS.ru рассказала, что предотвратить облысение невозможно, но оттянуть неизбежное вполне. Эксперт также отметила, что любые попытки вернуть волосам былую форму требуют большого количества времени и денежных вливаний. Также Галлямова назвала лучший метод, который может помочь при облысении.