Россиянам объяснили, почему в ЯНАО и на Сахалине большие зарплаты

Эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова в беседе с NEWS.ru объяснила, с чем связаны высокие зарплаты на Чукотке, в Ямало-Ненецком АО и на Сахалине. По словам эксперта, стоимость жизни в регионах достаточно дорога и в этих субъектах высокие зарплаты получают работники сферы добычи (бурильщики, старшие бурильщики, начальники участков). Помимо этого, в этих регионах отмечается сильная доля иностранного капитала.

У них зарплаты высокие, у некоторых до миллиона доходит. Большинство специалистов, если посмотреть на те компании, которые присутствуют в регионе, в основном иностранцы. То есть это диллеры, они были либо американцы, либо канадцы. Очень много людей из Техаса нанимали в своё время. Знаю, что сейчас часть американских компаний сворачивают свою деятельность на Сахалине. Скорее всего, в рейтинг попали именно эти зарплаты, — объяснила Лоикова.

Она отметила, что в ЯНАО также много работников в сфере добычи, где имеются высокие зарплаты, во всём регионе они конкурентные. Например, если говорить по уровню жилья, то Южно-Сахалинск ничуть не уступает Москве.

Небольшой город, не миллионник, но при этом цены в магазинах выше, чем в Москве. Поэтому зарплаты, если брать белые компании и обычных специалистов, они, в принципе, на уровне Москвы. Обычные специалисты могут получать по 80–90 тысяч, — рассказала Лоикова.

Ранее эксперты составили рейтинг российских регионов с самыми большими зарплатами. Согласно результатам исследования фонда гражданского общества «Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ», на первом месте оказалась Чукотка, где, по данным за февраль 2022 года, в среднем платят 120,7 тысячи рублей. Следом идут ЯНАО (116 тысяч рублей) и Сахалинская область (104,9 тысячи рублей). Рейтинг «Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ» составлен на основе информации Центробанка и Росстата на 1 марта 2022 года.