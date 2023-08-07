Россиянам объяснили, на что обращать внимание при выборе чая Диетолог Дюваль: при выборе чая обращайте внимание на срок годности, упаковку и запах

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При выборе чая следует обращать внимание на срок его годности, упаковку и запах, рассказала в беседе с NEWS.ru диетолог Анжелика Дюваль. Она также отметила, что заварка не должна содержать никакого мусора. Его наличие — признак некачественного продукта.

По словам диетолога, россияне привыкли обращать внимание на срок годности при покупке скоропортящихся продуктов, но забывают об этом параметре при выборе чая. Заварка должна быть упакована в фольгу, которая сохраняет ее свежесть и аромат, пояснила диетолог.

После покупки следует высыпать заварку и тщательно осмотреть. Если есть чайный лом — палочки, порошкообразные взвеси, — то это некачественная заварка. По причине долгого или неправильного хранения на складе или в магазине заварка может заплесневеть. Понюхайте ее, если запах плесени присутствует, то чай некачественный и его употребление очень вредно для организма. Заварка должна пахнуть сухой травой, чаем, — сказала эксперт.

Она уточнила, что когда заварка заливается горячей водой, каждый листик должен раскрыться, а на поверхности не должно плавать никакого мусора. Его наличие говорит о низком качестве чая.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила россиянам, какими напитками не следует запивать шашлык. По ее словам, к таковым относятся холодные лимонады, квас, пиво и крепкий алкоголь. Врач добавила, что допустимо сочетание шашлыка с морсами, компотами из сухофруктов или зеленым чаем комнатной температуры.