Россиянам объяснили, можно ли требовать индексацию зарплаты у работодателя Юрист Трунов объяснил, можно ли требовать индексацию зарплаты у работодателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с NEWS.ru объяснил, в каких случаях сотрудник может требовать от работодателя индексацию заработной платы. По его словам, это возможно только в том случае, если данный пункт прописан в контракте. По данным исследования hh.ru, треть работающих россиян жалуются на отсутствие индексации зарплат.

Это не вопрос советского прошлого, когда работодатель что-то кому-то должен. Есть контракт, в котором все прописано, в том числе какие-то формы индексации. Если в нем прописано, что работодатель берет на себя обязанность индексировать в зависимости от курса валют или уровня инфляции, то это одна ситуация. Но, как правило, этого нет ни у кого. В данной ситуации рынок голосует ногами. Работодатель платит меньше, чем по рынку, за тот труд, который делает работник. Работник уходит к тому, кто платит адекватно. Здесь спрос и предложение, какие-то формы давления через правоохранительные или судебные системы непонятны. Непонятно, как в рыночных условиях на трудовые ресурсы может вмешиваться государственная машина? Поэтому здесь надо привыкать существовать в рыночных условиях, — считает Трунов.

Юрист отметил, что если обязательства об индексации зарплаты прописаны в контракте и она не выполняется, то нужно обратиться в суд. В то же время подобные вопросы обычно не доходят до делопроизводства.

Нарушение контракта — это юриспруденция, судопроизводство. Но все равно, как правило, эти вопросы не доходят до суда, потому что инфляция не галопирует с такой высотой, когда из-за этой финансовой разницы имеет смысл пойти в суд и потерять там полгода. Все упирается в ноги. Голосуем ногами. Нравится — работаем, не нравится — говорим: родной работодатель, давай-ка ты сам покрутись как-нибудь. Вот и все, — подытожил Трунов.

Ранее генсекретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов заявил, что в случае произвола работодателя, например при необоснованном штрафе, гражданам нужно обращаться в инспекции и профсоюзы. При этом они не всегда могут помочь и в таком случае следует идти в суд, отметил он.