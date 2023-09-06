Россиянам объяснили, как выбрать качественный черный хлеб Эксперт по качеству зерна Кальная: хороший хлеб должен иметь приятный запах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Качественный черный хлеб и батон должны иметь приятный, слегка сладковатый запах с характерным хлебным ароматом, сообщила NEWS.ru заведующая испытательной лабораторией Центра оценки качества зерна Елена Кальная. По ее словам, хороший запах указывает на качество и свежесть хлебобулочных изделий. Также Кальная отметила, что хороший черный хлеб и батон должны быть немного влажными внутри, но не слишком сырыми или сухими и жесткими.

Хрустящая текстура корки при нажатии на хлеб указывает на его свежесть. Важно обратить внимание на цвет — он должен быть насыщенно-коричневым или темно-коричневым с ровным распределением цвета. Мякиш должен быть рыхлым с равномерно распределенными пузырьками. Еще свежий хлеб не должен крошиться. Также липкость — в ржаном хлебе она может присутствовать, в пшеничном — никогда, — рассказала эксперт.

Кальная отметила, что еще одним из показателей качества хлеба — как для приготовления кваса, так и прямого употребления — является восстановление формы. При надавливании на хлеб он должен вернуться в прежнее состояние.

Товаровед Валентина Яковенко ранее предупреждала, что, покупая хлеб, лучше выбирать тот, который хранится в упаковке. Она пояснила, что на неупакованном продукте накапливаются вредоносные микроорганизмы. Также стоит отказаться от покупки сыра и рыбы, которые хранятся в открытом виде, считает она. Это связано с тем, что продукты теряют вкусовую ценность и приобретают неприятный запах.