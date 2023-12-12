Россиянам объяснили, как уничтожить всех паразитов в свинине Диетолог Микитюк: свинину нужно готовить при 71 °C для уничтожения паразитов

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Свинину необходимо подвергать кулинарной обработке при температуре 71 градус Цельсия для уничтожения паразитов, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. Она подчеркнула, что употребление недоваренного или недожаренного мяса чревато заражением трихинеллезом или иерсиниозом.

Употребление в пищу зараженного, сырого, недоваренного и недожаренного свиного мяса может привести к трихинеллезу и иерсиниозу. Достаточно готовить свинину при температуре 71 градус Цельсия, чтобы уничтожить всех паразитов, которые могут в ней присутствовать, — отметила Микитюк.

По ее словам, для лучшего усвоения свинину стоит не жарить, а тушить, запекать или отваривать.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что мясо, в том числе свинина, может поднять настроение и повысить уровень гормона счастья. Оно содержит аминокислоту тирозин, которая увеличивает уровень дофамина, и витамины В12, способные помочь в борьбе с депрессией и наладить сон.

Как уточнили специалисты, бананы богаты аминокислотой триптофан, которая преобразуется в серотонин, и витамином В6, защищающим нервную систему. Кроме того, поднять настроение может шоколад. В составе бобов есть фенилэтиламин, за счет которого образуются эндорфины. В ведомстве посоветовали отдать предпочтение горькому шоколаду, в котором не менее 78% какао-бобов.