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Россиянам объяснили, как безопасно сушить ломкие волосы

Трихолог Теребинская: повреждённые стержни волос — повод не сушить голову после душа

Для людей с нарушенным состоянием стержней волос на голове сушка феном крайне нежелательна, так как это провоцирует ещё большую сухость, ломкость, появление секущихся кончиков, заявила NEWS.ru трихолог, врач-тренер по аппаратным технологиям компании LNC Анна Теребинская. Если всё-таки нужно быстро высушить волосы, это стоит делать тёплым или холодным воздухом — не горячим, сообщила она. Косметолог подчеркнула, что наружный слой волоса состоит из роговых чешуек, от плотности прилегания которых зависит устойчивость волос к повреждениям, их блеск, сила и плотность.

Также влияние на состояние волос имеет и эндокринная система. При нарушении баланса гормонов волосы становятся тусклыми, ломкими и безжизненными. Если сушка феном неизбежна — соблюдайте несколько простых правил: после мытья аккуратно заверните волосы в полотенце и оставьте на 10–15 минут. Если стержни волос повреждены, но без фена не обойтись, используйте средства термозащиты, используйте тёплый или холодный воздух при сушке, а горячий только для укладки, — отметила Теребинская.

Она также посоветовала сушить волосы по направлению сверху вниз — по ходу чешуек — и держать фен под углом 40–45 градусов, на расстоянии 15–20 см от стержней волос.

Ранее Теребинская рассказала NEWS.ru, что облысению (алопеции) подвержены и мужчины, и женщины, а самой частой причиной выпадения волос является уровень гормонов-андрогенов или генетическая предрасположенность на фоне повышения уровня тех же андрогенов. Косметолог подчеркнула, что если в семье по линии матери или отца есть родственники с подобной проблемой, то с большой долей вероятности ей подвержены и потомки. По ее словам, своевременная диагностика и лечение способны остановить процесс или значительно отсрочить.