Россиянам объяснили, как определить точные границы дачного участка Депутат Гаврилов: определение границ участка избавит от скандалов с соседями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательное требование об уточнении границ установлено только для участков, находящихся в публичной собственности, предоставляемой без торгов, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий отметил, что уточнить границы земельного участка можно при выполнении кадастровых работ, после чего новые сведения вносятся в ЕГРН.

Если у вашего участка не установлены координаты характерных точек границ, я бы посоветовал провести процедуру их уточнения. Это защитит вас от присвоения части вашего участка и споров с владельцами смежных участков о расположении границ, — заявил эксперт.

По его словам, для этого потребуется заключить договор подряда на проведение кадастровых работ или договор подряда на проведение комплексных кадастровых работ, если участок находится на определенной территории. Кроме того, это может быть сделано по инициативе уполномоченных органов местного самоуправления либо уполномоченного органа госвласти субъекта России за бюджетные средства по государственному или муниципальному контракту на выполнение комплексных кадастровых работ, уточнил собеседник издания.

Ранее Гаврилов напомнил, что семьи с тремя и более детьми, а также Герои РФ, СССР, Труда (Соцтруда) имеют право бесплатно приватизировать садовые участки в СНТ. Данная льгота также распространяется на членов СНТ.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что любой план перепланировки квартиры необходимо согласовать в Росреестре, где произведут изменения в ЕГРН. Подобные изменения должны соответствовать требованиям безопасности, подчеркнул он.