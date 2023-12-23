Россиянам объяснили, как очистить свою речь от слов-паразитов Эксперт по технике речи Рагга: чтение стало лучшим средством от слов-паразитов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для борьбы со словами-паразитами необходимо научиться ставить паузы и логические ударения, а также больше читать, рассказал NEWS.ru эксперт по технике речи Тимур Рагга. Он также посоветовал записывать разговоры и вычленять слова-паразиты и запоминать, в каких ситуациях их использование становится особенно частым. Собеседник добавил, что одним из лучших средств для борьбы со словами-паразитами является чтение.

Научитесь ставить паузы и логические ударения, речь становится более содержательной, четкой и конкретной. Договоритесь с товарищем, чтобы каждый раз, когда вы заполняете пустоту словом-паразитом, он говорил вам об этом и, например, выигрывал деньги или какую-нибудь конфетку. Помочь вам в этом может любой человек (например, супруг, другой близкий родственник, друг), который общается с вами на постоянной основе и способен подбадривать, — добавил Рагга.

Накануне Рагга в беседе с NEWS.ru заявил, что самыми популярными словами-паразитами в речи россиян являются «блин» и его матерное производное, «типа», «на самом деле», «это самое» и «короче». Он отметил, что даже самый грамотный и образованный человек иногда упрощает свою речь путем использования подобных выражений.

Ранее психолог Екатерина Маденко рассказала NEWS.ru, что причиной использования детьми матерных выражений иногда становится стресс или трудности в коммуникации. Эксперт отметила, что родителям стоит подавать правильный пример и научить ребенка по-другому выражать эмоции.

Собеседница подчеркнула, что взрослым лучше сохранять спокойствие, услышав бранные выражения, так как резкая реакция может усилить подобное поведение детей. По ее словам, в детском мире легко вызвать внимание, используя запретные слова.