Россиянам раскрыли, как не покалечить себя и пешеходов при езде на самокате Транспортный эксперт Попов: наезд самоката равносилен падению со второго этажа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главной ошибкой пользователей электросамокатов является езда вдвоем на одном устройстве, рассказал NEWS.ru эксперт рабочей группы при правительстве РФ в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, граждане также грубо нарушают ПДД, пересекая «зебру» не спешиваясь.

Главное нарушение — это передвижение вдвоем, хотя конструкция электросамокатов на это не рассчитана. Следующее грубое нарушение — это пересечение перехода. Пользователь обязан спешиться, перейти дорогу пешком, везя самокат в руках. Это делается не во избежание наезда на пешеходов, а для водителей — едущего самокатчика очень трудно заметить, в результате чего последний оказывается на капоте машины, — добавил Попов.

Собеседник напомнил: переход также нельзя пересекать на электросамокате, находясь в потоке людей. Эксперт подчеркнул: столкновение электросамоката на скорости 25 км/ч с человеком равносильно с падением с высоты трех метров.

Вот и представьте, что будет с человеком при падении со второго этажа. У электросамоката очень плохая маневренность из-за маленьких колес. При резких поворотах руля может происходить опрокидывание или столкновение с пешеходом. Именно из-за отсутствия маневренности наездники не могут контролировать самокат на большой скорости, — заявил Попов.

Эксперт добавил: пешеход не обязан контролировать других участников движения на переходе.

Ранее жительница Василеостровского района Петербурга сбила пятилетнего ребенка, двигаясь на электросамокате. У ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и ушиб мягких тканей головы. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.