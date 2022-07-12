Россиянам объяснили, как морально подготовить ребенка к первому классу Психолог Хадарцева призвала переводить детей на школьный режим за два-три месяца до первого класса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый класс — начало новой, более осознанной и взрослой жизни для ребенка, к данному испытанию его необходимо готовить заранее: лучше за два-три месяца перевести свое чадо на «школьный режим», заявила NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева. Эксперт объяснила, что будущих учеников стоит приучать к раннему пробуждению, сытному завтраку, надеванию по утрам формы и т.д.

В идеале начните знакомить ребенка с предметами, которые ему предстоит изучать: поиграйте с ним в школу, чтобы он понял процесс обучения. Придумайте форму, которую ребенок будет с утра надевать, расскажите про устройство самой школы: о том, что на урок «зовет» звонок, что обедать надо в столовой, часть книг придется получать в библиотеке. Если есть возможность, посетите учебное заведение для более детального ознакомления. Обязательно расскажите ребенку про ваше первое сентября в первом классе. Покажите свои фотографии с этого трепетного дня. Сделайте все, чтобы у ребенка был позитивный настрой в отношении школы, — отметила Хадарцева.

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